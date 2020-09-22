Общество 22.09.2020 11:14
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22.09.2020 11:14
В учреждениях федеральной службы исполнения наказания Волгоградской области возобновили длительные свидания. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСИН, соответствующее постановление принято главным санитарным врачом МСЧ №34 ФСИН России.
Однако родственников будут допускать только при предъявлении оригинала отрицательного результата лабораторного исследования (справки), проведенного на выявление РНК коронавируса SARS-СoV-2 методом ПЦР-диагностики, полученного в период не позднее чем за три дня до даты предоставления длительного свидания. Результат исследования должен быть оформлен на оригинальном бланке лаборатории, допущенной к проведению исследований на COVID-19, или на официальном бланке муниципального учреждения здравоохранения, с обязательным наличием печати и реквизитов лаборатории. При отсутствии данной справки или предъявлении исследования на бланке лаборатории, не допущенной к проведению исследований на COVID-19, граждан на длительные свидания допускать не будут, пояснили в ведомстве.
Ранее, напомним, длительные свидания в колониях были отменены из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Заключенные не виделись с родными целых полгода.
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