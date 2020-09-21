«Туалет под бетоном»: волгоградцы обалдели от ремонта теплосети











Жители дома №8 по ул. Твардовского в Дзержинском районе Волгограда шокированы ремонтом теплосети в их дворе. «Мы такого еще не видели, - рассказали ИА «Высота 102» горожане. – Траншею, полную воды, рабочие стали закрывать бетонными плитами. Только после скандала, который устроили жильцы, воду стали откачивать. Но это не решит проблемы – сюда стекаются канализационные воды и необходимо найти причину, из-за чего это происходит. Здесь всегда парит и дурно пахнет. Но теперь этот туалет будет под бетонным "прикрытием". Наш дом скоро рухнет из-за постоянного скопления стоков. Через некоторое время рабочим все равно придется сюда вернуться, снова вскрыть бетон и снова откачивать воду».

По словам местных жителей, во дворе дома шел ремонт теплотрассы, в связи с чем на несколько дней отключали горячую воду. Теперь отремонтированные трубы будут «плавать» в фекальных водах, а местные жители – задыхаться от вони. ИА «Высота 102» отправило данный видеоматериал в ООО «Концессии теплоснабжения», где пояснили, что "адрес взяли в работу, выясним причины возникновения ситуации и примем необходимые меры".



