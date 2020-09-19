Общество

Волгоградский комбинат социального питания поддержал акцию “Добрый автобус”

Общество 19.09.2020 09:11 Новости компаний
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19.09.2020 09:11 Новости компаний


Продовольственные наборы для 56 волгоградских семей были переданы накануне в благотворительный фонд  помощи детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями “Детям на здоровье” в рамках акции “Добрый автобус”. Коробки с продуктами были укомплектованы на комбинате социального питания ООО “Виво маркет”, расположенном в Кировском районе Волгограда, и доставлены в офис благотворительного фонда. 
Как сообщили ИА «Высота 102» на комбинате, в наборы вошла буфетная продукция, производимая для школьного питания на комбинате,  а также фрукты, кукурузные хлопья, различные крупы, макаронные изделия, масло подсолнечное, молоко ультрапастеризованное, мука пшеничная хлебопекарная, пряники, сардины, соки, сгущенное молоко, какао, чай, сахар, повидло малиновое. 
“Мы это сделали с большой любовью. Мы, сотрудники комбината, являемся родителями, бабушками, дедушками. У всех есть дети разных возрастов. И поэтому когда есть возможность помочь ребятишкам из других семей, особенно когда они находятся в такой непростой ситуации, мы всегда с удовольствием это делаем. Сегодня привезли продуктовые наборы - по две коробки на каждую семью - это продукты для ежедневной готовки. Мы сделаем все, чтобы стать партнерами данного благотворительного фонда”, - отметила директор ООО “Виво маркет” Мария Иванова.
Как рассказала директор благотворительного фонда Антонина Новикова, “Добрый автобус” начался с объединения группы волонтеров, после того как сама Антонина выписалась со своим ребенком из онкологического центра. Постепенно вокруг активистов стало объединяться все больше людей.  В основном это те, кто сам пережил тяжелые болезни родных и близких.  Так появился благотворительный фонд “Детям на здоровье”. Сначала организаторы собирали для маленьких пациентов больниц гигиенические средства, детское питание, лекарственные препараты, игрушки. 
Сейчас фонд берет под патронаж не только детишек, находящихся на лечении в стационарах, но и тех, кто в состоянии ремиссии находится дома. “Этим семьям тоже помощь, - рассказала заместитель директора благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями Марина Захарченко. - Им важны и доброе слово, и внимание, и материальная поддержка, и, конечно, продукты питания. Эти семьи радуются любой помощи, они понимают, что не одни, не брошены, что о них помнят”. 
Акция “Добрый автобус” - это самая популярная акция фонда, которая проводится дважды в год. Автобус организаторов движется по заранее продуманному маршруту с остановками в определенных местах. Все желающие могут к нужному времени принести к автобусу пакет с помощью. Еще одно направление работы фонда - организация мастер-классов и различных активностей с клоунами и развлечениями для больных детишек. 
“Появления волонтеров в больнице дети очень ждут. Жалко, что сейчас из-за пандемии такие встречи невозможны. Но мы их проводим в онлайн режиме. Кстати, мастер-классы также проводим, эту работу не останавливаем, потому что развитие мелкой моторики у онкобольных ребят запускает процесс выздоровления. Вы не представляете какие эти детки храбрые и мудрые. Они находят в себе силы не только бороться с раком, но и утешать родителей”, - пояснила Марина Захарченко
Сотрудничество комбината социального питания компании “Виво маркет” с благотворительным фондом помощи детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями “Детям на здоровье” будет продолжено.

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