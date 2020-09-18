Общество 18.09.2020 11:05
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18.09.2020 11:05
Накануне волгоградские активисты отправили посылку с подписями жителей региона, выступающих против перехода региона на московское время. Как сообщили ИА «Высота 102» активисты «Волгоградского времени», в посылку весом 5590 граммов упаковали 1100 подписных листов, содержащих 17909 подписей. Автографы поставлены под обращениями жителей региона к президенту с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию, связанную с решением областных депутатов перевести регион в московскую часовую зону, и отменить скандальное постановление.
Между тем, напомним, накануне комитет по охране здоровья Госдумы принял к рассмотрению законопроект о переходе Волгоградской области на московское время. Сторонники волгоградского времени уже направили два коллективных иска в Центральный районный суд, ответчиком по которым выступит Волгоградская областная дума. Получателями массовых обращений также стали депутаты областной и Госдумы, администрация Президента и муниципалитеты региона.
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