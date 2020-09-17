Гигантский портрет Гагарина рисуют в Волгограде





Изображение первого летчика-космонавта площадью 160 квадратных метров украсит сцену в парке им. Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, над изображением Юрия Гагарина работает известный волгоградский художник Алексей Бережнов. Портрет легендарного космонавта расположится на задней стене сцены. Картина выполняется в технике аэрограффити. Для создания рисунка художник Алексей Бережнов использует краскопульт, добиваясь плавных переходов цветов.

Новая сцена установлена муниципалитетом в прошлом году в рамках первого этапа реконструкции парка им. Гагарина. Сразу же после открытия на ней, а также на входной группе и мебели стали появляться надписи и рисунки, оставленные неизвестными лицами. Администрация парка и подрядная организация, выполняющая восстановительные работы, вынуждены были неоднократно ликвидировать надписи. Администрация и художник рассчитывают, что нелегальные граффитисты воздержатся от нанесения надписей на изображение летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина.

Важно, что для граффити-художников в парке им. Гагарина администрация района в ближайшее время оборудует специальную площадку, где каждый желающий сможет проявить свои творческие способности, не нанося урон объектам благоустройства.

В настоящий момент в парке продолжаются работы по подключению коммуникаций и устройству нового пешеходного покрытия. Позднее здесь высадят свыше 4,5 тысячи деревьев и кустарников из местных питомников. Большая часть саженцев лиственных и хвойных пород будет иметь высоту от 2 до 3,5 метра. На последнем этапе специалисты установят мебель и детские городки.



