Общество

Жители Волгоградской области катаются как сыр в масле

Общество 16.09.2020 08:14
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16.09.2020 08:14


Волгоградстат выяснил, какие продукты присутствуют в рационе жителей региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в обследовании приняли участие 640 домохозяйств, в том числе 480  - в городской местности и 160 - в сельских населенных пунктах. На первом месте по частоте употребления оказалось растительное масло – 93,3% опрошенных признались, что употребляют его ежедневно или несколько раз в неделю. На втором месте по популярности – крупы, рис, макароны и каши. Так, 91,1% респондентов сообщили, что едят эти продукты каждый день или несколько раз в неделю. Мясо птицы оказалось на третьем месте, яйца – на четвертом, овощи – на пятом. Чуть менее популярным стало масло сливочное, молоко и кисломолочные продукты, мясо. Сыр едят каждый день или несколько раз в неделю 66,4% опрошенных, а свежие фрукты оказались на последнем месте в ТОП-10 продуктов – всего 60,2% опрошенных употребляют их ежедневно. 

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