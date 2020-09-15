Общество 15.09.2020 13:44
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15.09.2020 13:44
Новые функциональные возможности стали доступны в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц", позволяющим решать вопросы, касающиеся налогообложения, без личного обращения в налоговый орган. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по Волгоградской области, теперь пользователи Личного кабинета могут бесплатно и в любое удобное время скачать электронное свидетельство о постановке на учет физического лица (ИНН), подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью. Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажная копия, подписанная должностным лицом налогового органа и заверенная печатью. Чтобы скачать свидетельство, достаточно обратиться в раздел "Жизненные ситуации" и направить заявление о постановке физического лица на учет в налоговом органе.
Для удобства налогоплательщиков ФНС России реализовала возможность получения сведений об открытых и закрытых счетах в российских банках во вкладке "Профиль" (в разделе "Сведения о банковских счетах").
В разделе "Доходы" доработан интерфейс в части отображения доходов физических лиц из разных источников. С его помощью можно увидеть сведения из справок по форме 2-НДФЛ, полученных от работодателя или иного налогового агента, из приложения №2 к налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, а также из расчетов по страховым взносам, предоставленных работодателем.
Кроме того, сервис позволяет распорядиться переплатой, уточнить информацию об имуществе, подать декларацию о доходах или заявление о льготе – каждый из этих вопросов можно решить буквально в несколько кликов.
В настоящее время поиск по конкретным ситуациям позволяет пользователям сервиса быстро найти нужную информацию. Всего представлена 41 ситуация, их количество в будущем будет увеличено в зависимости от запросов налогоплательщиков.
Отмечается, что "Личный кабинет" адаптирован под мобильные устройства, поэтому все его сервисы доступны с телефона.
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