Заболевшего COVID-19 врача спасли своей кровью его пациенты из Волгоградской области





Свою кровь с антителами сдали пациенты для заразившегося коронавирусом заведующего реанимационным отделением городской больницы №1 города Камышина Евгения Толотольникова. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в оперативном штабе региона, врач лечил больных COVID-19 и заразился сам. Излечившиеся от вируса пациенты, узнав о болезни врача, сдали свою кровь. Отмечается, что помощь пришла вовремя - сейчас врач уже идет на поправку.

Ранее в облздраве отмечали явно положительный эффект от переливания антиковидной плазмы больным СOVID-19.

В настоящее время в Волгоградской области изготовлено уже 235 доз антиковидной плазмы из донорской крови, которую сдают жители Волгоградской области, выздоровевшие после коронавирусной инфекции.

В настоящее время жителям, болеющим коронавирусной инфекцией, уже выдали на переливание 197 доз из ранее полученной плазмы.

Одновременно с переливанием плазмы, в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ, пациентам назначают гелиево-кислородную терапию, которая вместе с другими видами лечения дает положительные результаты при борьбе с COVID-19.

Напомним, всего в регионе на сегодняшний день коронавирус был подтвержден у 13 473 человек, из них выздоровели 11 669. Скончались 125 человек.



