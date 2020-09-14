Заболевшего COVID-19 врача спасли своей кровью его пациенты из Волгоградской области

Общество 14.09.2020 15:10
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14.09.2020 15:10
Свою кровь с антителами сдали пациенты для заразившегося коронавирусом заведующего реанимационным отделением городской больницы №1 города Камышина Евгения Толотольникова. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в оперативном штабе региона, врач лечил больных COVID-19 и заразился сам. Излечившиеся от вируса пациенты, узнав о болезни врача, сдали свою кровь. Отмечается, что помощь пришла вовремя - сейчас врач уже идет на поправку.
Ранее в облздраве отмечали явно положительный эффект от переливания антиковидной плазмы больным СOVID-19.
В настоящее время в Волгоградской области изготовлено уже 235 доз антиковидной плазмы из донорской крови, которую сдают жители Волгоградской области, выздоровевшие после коронавирусной инфекции.
В настоящее время жителям, болеющим коронавирусной инфекцией, уже выдали на переливание 197 доз из ранее полученной плазмы.
Одновременно с переливанием плазмы, в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ, пациентам назначают гелиево-кислородную терапию, которая вместе с другими видами лечения дает положительные результаты при борьбе с COVID-19.
Напомним, всего в регионе на сегодняшний день коронавирус был подтвержден у 13 473 человек, из них выздоровели 11 669. Скончались 125 человек.
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