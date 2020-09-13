Отменен матч волгоградского «Ротора» и «Краснодара»









Оперштаб РПЛ объявил об отмене матча 7-го тура между "Ротором" и "Краснодаром". Как сообщили ИА "Высота 102" в РПЛ, накануне в футбольном клубе "Ротор" было выявлено 7 положительных тестов на коронавирус. Заболевшие были изолированы от команды. 13 сентября остальные представители "Ротора" прошли повторное тестирование. По его итогам были выявлены новые случаи заболевания.

По состоянию на 17:45 Российская Премьер-Лига не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура Тинькофф РПЛ "Ротор" – "Краснодар" не состоялся.









У "Волгоград Арены" перед ранее назначенным временем старта матча наблюдалось скопление болельщиков - многие прибыли из других городов, чтобы поболеть за любимые команды. Сообщалось, что и игроки "Ротора" приехали на стадион. В клубе позднее пояснили, что желающие вернуть билеты на игру могут ознакомиться с правилами возврата по ссылке: https://vlg.kassir.ru/pages/tickets_return.

В официальной группе ВКонтакте «Ротор» поблагодарил болельщиков за поддержку в сложный момент. " Мы знаем, что большая часть болельщиков "Ротора", несмотря на все опасения, пришла сегодня на стадион и была вынуждена стоять на входе. Приносим свои извинения за неудобства! Мы до последнего ждали положительного решения о проведении игры от Роспотребнадзора и РПЛ. Об отмене матча мы сообщили, как только получили ответ от ведомств. «Ротор» был готов выходить на поле и бороться за очки даже в экспериментальном составе", - объяснились в клубе.

Согласно регламента РПЛ, "Ротор" получит техническое поражение от "Краснодара" со счетом 0:3.







