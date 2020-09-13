Уже десять: в волгоградском «Роторе» перед матчем с «Краснодаром» выявили новые случаи коронавируса

Общество 13.09.2020 17:43
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13.09.2020 17:43
В «Роторе» выявлено три новых положительных теста на коронавирус. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». В клубе ждут решения РПЛ по поводу проведения матча 7-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Игра должна пройти сегодня, 13 сентября, начало — в 20-00.
Напомним, как сообщало ИА "Высота 102", стало известно о том, что в волгоградском "Роторе" у семерых футболистов была выявлена коронавирусная инфекция. При этом, согласно заявлению «Ротора», все они изолированы. В РПЛ пока не объявляли об отмене матча.
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