Общество

Волгоградец в суде требует признать слово «COVID» экстремистским

Общество 11.09.2020 14:53
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11.09.2020 14:53


Центральный районный суд Волгограда зарегистрировал  иск местного жителя, который требует отменить постановление губернатора Волгоградской области о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», Станислав Терентьев,  председатель общественной организации "Союз русского народа - Русская община Волгоградской области" не согласен с требованиями властей, обязывающими носить средства индивидуальной защиты, требует предоставить доказательства пандемии коронавируса, сомневается в полномочиях должностных лиц по составлению административных протоколов за нарушение эпидемиологических требований, а также настаивает на признании слова  «COVID» «экстремистским и разжигающим религиозную вражду». Ответчиками по иску Станислав Терентьев также просит признать руководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольгу Зубареву и заведующего диспансерным отделением №2 «ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая больницы №2» Андрея Горелика.

Иск волгоградца состоит из пятнадцати страниц, изобилующих диаграммами и графиками, ссылками на законы и постановления, в котором он также описывает свои злоключения из-за введенного в регионе масочного режима. В частности, говорится в исковом заявлении,  из-за отсутствия маски ему отказали в обслуживании в МФЦ Ворошиловского района, в ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области, в администрации Ворошиловского района, в магазинах «Магнит» и «Пятерочка», на автозаправке, а также при посещении диспансерного отделения психиатрической больницы №2, где он не смог получить справку для продления водительских прав. При этом волгоградец считает, что введение в регионе масочно-перчаточного режима стало исполнившимся библейским пророчеством о невозможности купить и продать, в котором «роль предтечи начертания играют маски и перчатки». В частности, истец так расшифровывает значение слова "COVID": "COV" - это животное, а ID - идентификатор, уникальный признак объекта, позволяющий отличать его от других. На этом основании он делает вывод, что новая коронавирусная инфекция является "клеймом, которое вписывается в пророчество Иоанна Богослова". Также Станислав Терентьев приводит в иске мнения ученых и врачей о вреде ношения средств индивидуальной защиты. И проводит  аналогии термина «самоизоляция» с симптомами в психиатрии. 
В исковом заявлении  Станислав Терентьев заявил ходатайства о предоставлении данных по количеству смертей по каждому заболеванию, заключения специалистов о соответствии ГОСТу масок, приобретаемых за счет федерального и областного бюджета, а также средств индивидуальной защиты, находящихся в розничной торговле, указания степени их опасности и мест утилизации. Еще одно из требований волгоградца касается изъятия из публичного доступа на территории региона всего документооборота, содержащего словосочетание «COVID-19». 
Пока судебное заседание по иску Станислава Терентьева не назначено. 

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