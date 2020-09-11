Волгоградец в суде требует признать слово «COVID» экстремистским





Центральный районный суд Волгограда зарегистрировал иск местного жителя, который требует отменить постановление губернатора Волгоградской области о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», Станислав Терентьев, председатель общественной организации "Союз русского народа - Русская община Волгоградской области" не согласен с требованиями властей, обязывающими носить средства индивидуальной защиты, требует предоставить доказательства пандемии коронавируса, сомневается в полномочиях должностных лиц по составлению административных протоколов за нарушение эпидемиологических требований, а также настаивает на признании слова «COVID» «экстремистским и разжигающим религиозную вражду». Ответчиками по иску Станислав Терентьев также просит признать руководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольгу Зубареву и заведующего диспансерным отделением №2 «ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая больницы №2» Андрея Горелика.





Иск волгоградца состоит из пятнадцати страниц, изобилующих диаграммами и графиками, ссылками на законы и постановления, в котором он также описывает свои злоключения из-за введенного в регионе масочного режима. В частности, говорится в исковом заявлении, из-за отсутствия маски ему отказали в обслуживании в МФЦ Ворошиловского района, в ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области, в администрации Ворошиловского района, в магазинах «Магнит» и «Пятерочка», на автозаправке, а также при посещении диспансерного отделения психиатрической больницы №2, где он не смог получить справку для продления водительских прав. При этом волгоградец считает, что введение в регионе масочно-перчаточного режима стало исполнившимся библейским пророчеством о невозможности купить и продать, в котором «роль предтечи начертания играют маски и перчатки». В частности, истец так расшифровывает значение слова "COVID": "COV" - это животное, а ID - идентификатор, уникальный признак объекта, позволяющий отличать его от других. На этом основании он делает вывод, что новая коронавирусная инфекция является "клеймом, которое вписывается в пророчество Иоанна Богослова". Также Станислав Терентьев приводит в иске мнения ученых и врачей о вреде ношения средств индивидуальной защиты. И проводит аналогии термина «самоизоляция» с симптомами в психиатрии.

В исковом заявлении Станислав Терентьев заявил ходатайства о предоставлении данных по количеству смертей по каждому заболеванию, заключения специалистов о соответствии ГОСТу масок, приобретаемых за счет федерального и областного бюджета, а также средств индивидуальной защиты, находящихся в розничной торговле, указания степени их опасности и мест утилизации. Еще одно из требований волгоградца касается изъятия из публичного доступа на территории региона всего документооборота, содержащего словосочетание «COVID-19».

Пока судебное заседание по иску Станислава Терентьева не назначено.



