Владелица гостиницы "Октябрьская" выгодно купила элитную землю в Волгограде





Собственником 157868 кв.м земли вблизи реки Волга в Ворошиловском районе Волгограда стала индивидуальный предприниматель из Москвы Наталья Казачкова. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованные сведения о заключении договора купли-продажи, ранее этим имуществом владело ООО "Гермес Ритейл" (бывшее ООО "МАН), признанное банкротом летом 2019 года. Теперь имущество должника распродается на торгах.

Приобретенный Натальей Казачковой земельный участок расположен на улице им. Степана Разина, 25 (кадастровый номер 34:34:050062:546).





Согласно данным Публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость этой земли, которая определена под размещение многоквартирных жилых домов, оценивается в более чем 317 миллионов рублей. Наталья Казачкова приобрела весь лот, в котором было два земельных участка и объекты недвижимости, за 218 миллионов рублей.

Помимо 157868 кв.м земли продавался еще один участок площадью 4170 кв.м на ул. Степана Разина, 25. Публичная кадастровая карта сообщает, что этот земельный участок предназначен для производственной деятельности Волгоградского грузового порта. В едином лоте также значатся и объекты недвижимости - нежилые сооружения общей площадью 31271,1 кв.м.





Напомним, что индивидуальный предприниматель из Москвы Наталья Казачкова в январе текущего года приобрела гостиницу "Октябрьская", расположенную в центре Волгограда на улице Коммунистическая, 5А. Объект был продан на торгах за 54 миллиона 6 600 рублей, в 2,5 раза ниже первоначальной цены (135 миллионов 16 502 рубля). В лот входило само здание гостиницы с пристройками площадью 4 862,6 кв.м. и земельный участок площадью 5 168 кв.м. Это было имущество ООО "Клон" - компании-банкрота, доля в которой принадлежала матери беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области Олега Михеева.



