



54% жителей Южного федерального округа уже успели попутешествовать после отмены карантинных ограничений. При этом 31% поехали за пределы родного населенного пункта при первой же возможности, а еще 23% отправились в поездку в заранее запланированный отпуск. Таковы, как сообщает ИА "Высота 102", результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

37% респондентов никуда не выезжали. Из них 10% боятся заразиться, а 27% не смогли себе это позволить по финансовым причинам.

С тех пор, как стало возможным посещение зрелищных событий, только 14% южан стремятся на них побывать. 31% опрошенных заявил, что не они ходят в кино, театр или на футбол, потому что привыкли все смотреть онлайн, а 26% остаются дома из соображений экономии. 8% опасаются заразиться коронавирусом. Тех, кто в принципе не любит массовые мероприятия и не ходил на них до карантина оказалось 15%.

Из-за необходимости экономить деньги, от посещения кафе и ресторанов отказались 33% жителей округа, а 32% сократили количество визитов. 11% опрошенных, продолжают питаться в общепите, как и раньше. Только 5% опасаются подхватить в этих заведениях коронавирус, а 18% туда не ходили и до пандемии.

32% опрошенных уже живут так же, как до карантина. О полном восстановлении привычного образа жизни заявили 17% южан. Еще у 15% образ жизни на карантине не менялся.

При этом 35% опрошенных назвали необходимым условием возвращения к привычному образу жизни восстановление доходов, еще 30% - отмену масочно-перчаточного режима и других ограничений из-за коронавируса.

30% жителей ЮФО считают, что в случае роста заражений в стране необходимо вводить новый карантин. При этом 32% респондентов полагают, что карантин опаснее самого вируса, а ограничения не надо было вводить и раньше. 34% южан исключили возможность введения нового карантина из-за тяжелых экономических последствий подобных мер.

*Опрос проведен банком «Открытие» 01-06 августа по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.



