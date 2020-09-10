В центре Волгограда поселился 50-килограммовый носорог

Общество 10.09.2020 14:33
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10.09.2020 14:33
Арт-объект "Носорог" весом 50 килограммов установлен сегодня в парке "Раздолье" в центре Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщил директор парка Андрей Еркин. Носорог-мутант является одним из персонажей комиксов про черепашек-ниндзя, фигуры которых начали устанавливать в парке с середины августа. Здесь уже стоят двухметровые "Рафаэль" и "Леонардо". Всего в общей сложности в парке выставят 7 персонажей известного комикса.
Местом обитания носорога стала зеленая зона, где по вечерам проходят выступления местных рок-музыкантов и других исполнителей.
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