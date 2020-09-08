В Волгоградской области коронавирус пошел в школу





С начала учебного года в Волгоградской области коронавирус был выявлен у четырнадцати детей школьного возраста – от 7 до 14 лет. Инфекцией заразились еще одиннадцать подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на недельную статистику оперативного штаба. Тем не менее, по словам заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николая Алимова, вспышек этого заболевания среди детей школьного возраста не зафиксировано. В то же время Николай Алимов затруднился ответить на вопрос, не закрывались ли какие-то школы или классы в регионе на карантин из-за заболевших учеников, адресовав его Роспотребнадзору.

Между тем, родители учеников школы №30 Волжского рассказали ИА "Высота 102", что один из классов образовательного учреждения закрылся на карантин из-за заболевшего школьника.



