



Очередной выпуск платежек желтого цвета для уведомления абонентов, задолжавших за коммунальный ресурс, выпустило ПАО «Волгоградэнергосбыт». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, число должников по сравнению с периодом начала пандемии выросло до 133 тысяч человек.

Энергетики обращают внимание потребителей коммунальных услуг, что, согласно постановлению Правительства РФ компания временно воздерживается от взимания пени и отключения электроэнергии за долги. Но это временная мера, поэтому рекомендуется оплачивать счета вовремя. Неоплаченные суммы со временем копятся, становятся значительными, и их оплата в будущем, после снятия всех ограничений, может стать серьезной проблемой. При этом и сейчас накопленная задолженность остается предметом судебных взысканий, что может привести к наложению ареста на счета должников, запрету на совершение ими любых регистрационных действий с недвижимостью.

Формирование уведомлений о долге происходит автоматически, в биллинговой системе компании. Если получена «желтая» квитанция, для потребителя это первый сигнал о том, что нужно урегулировать вопрос с задолженностью: проверить свои счета и историю оплаты.

Пользователям Личного кабинета на сайте компании www.energosale34.ru сделать это достаточно просто, что называется, не вставая с дивана. В Личном кабинете доступны данные по оплате и состоянию лицевого счета онлайн. Тут же есть возможность погасить долг с помощью банковской карты. Если вопросы все же остались, то необходимо с документами, подтверждающими оплату, обратиться в абонентский участок ПАО «Волгоградэнергосбыт» по месту жительства. Можно сделать это дистанционно – через Контакт-центр компании.

В пресс-службе компании напоминают, что все документы, необходимые для перерасчета, принимаются дистанционно. Также, чтобы не стоять в очереди в сбытовом участке, визит можно запланировать заранее, записавшись по телефону Контакт-центра 13-99.

ПАО «Волгоградэнергосбыт» призывает не копить долги и не доводить ситуацию до крайних мер, а вовремя оплачивать квитанции за энергоресурсы. «Платежная дисциплина потребителей - сегодня главное условие обеспечения надежной работы энергосистемы и уютного проживания каждого жителя нашей области», - отмечают в компании.



