В Волгограде у братской могилы Богунского полка разобьют сквер





В Краснооктябрьском районе Волгограда возле братской могилы защитников Сталинграда благоустроят зеленую зону. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, подрядную организацию отберут по итогам объявленного аукциона. Победитель торгов облагородит территорию, расположенную на пересечении улиц Таращанцев и Богунской.

Братскую могилу воинов 253-го Таращанского, 61-го Богунского, 10-го Донецкого полков 45-й стрелковой дивизии имени Героя Гражданской войны Николая Щорса отремонтировали в осенью прошлого года. Возле монумента теперь оборудуют пешеходные дорожки и площадки из тротуарной плитки, установят лавочки и освещение. В зеленой зоне уложат газон и высадят крупномерные ели, березы, кусты сирени, спиреи и бирючины. Общая площадь благоустройства составит порядка 700 квадратных метров.

Гарантия на все работы составит 5 лет. В этот период подрядчик будет следить за состоянием объекта и в случае возникновения возможных дефектов устранит их за счет своих средств.

Общее количество захороненных в братской могиле бойцов Советской Армии не известно, восстановлены фамилии только 80 человек. В дни Сталинградской битвы дивизия принимала участие в боях на территории завода «Красный Октябрь» и прилегающих улицах поселка Металлургов, а в 1943 году соединение участвовало в уничтожении окруженной северной группы войск противника. За стойкость, мужество, героизм в марте 1943-го дивизия была преобразована в 74-ю гвардейскую стрелковую дивизию и завершила боевой путь в Берлине.



