Общество

От имени газона: власти Волжского оригинально защитили новые зоны благоустройства

Общество 06.09.2020 19:38
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06.09.2020 19:38


Таблички с оригинальным текстом появились на новых объектах благоустройства в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», это – необычные послания к волжанам с просьбой бережно относиться к свежему газону.

«Сделали дело – убирай смело»,  - так обращаются власти к владельцам домашних животных, намекая на необходимость убирать за своим питомцем. «Любимому городу – чистый газон» - такая табличка с изображением собаки тоже апеллирует к сознательности горожан. «Приглашаем полежать на нас в следующем году. А пока мы укореняемся», - а это послание от «Степных трав», высеянных на газоне. Волжане оценили юмор и стараются беречь красоту.

В этом году в Волжском новые общественные пространства появились на территории около проспекта Ленина, 97, в сквере по проспекту Дружбы и в сквере на улице Молодежной. Здесь выложили удобную плитку, поставили необычные скамейки-шезлонги, высадили новые растения, установили оригинальное освещение. Общая площадь обновленных территорий составляет 80 тысяч квадратных метров. 

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