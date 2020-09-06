Общество 06.09.2020 19:38
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06.09.2020 19:38
Таблички с оригинальным текстом появились на новых объектах благоустройства в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», это – необычные послания к волжанам с просьбой бережно относиться к свежему газону.
«Сделали дело – убирай смело», - так обращаются власти к владельцам домашних животных, намекая на необходимость убирать за своим питомцем. «Любимому городу – чистый газон» - такая табличка с изображением собаки тоже апеллирует к сознательности горожан. «Приглашаем полежать на нас в следующем году. А пока мы укореняемся», - а это послание от «Степных трав», высеянных на газоне. Волжане оценили юмор и стараются беречь красоту.
В этом году в Волжском новые общественные пространства появились на территории около проспекта Ленина, 97, в сквере по проспекту Дружбы и в сквере на улице Молодежной. Здесь выложили удобную плитку, поставили необычные скамейки-шезлонги, высадили новые растения, установили оригинальное освещение. Общая площадь обновленных территорий составляет 80 тысяч квадратных метров.
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