По новому мосту через Волго-Донской канал к морю пойдут поезда





В Светлоярском районе Волгоградской области помимо нового моста для пропуска автомобильного транспорта возводят и однопутный железнодорожный мост. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, делается это в целях повышения пропускной способности участка станция имени Максима Горького – Канальная. Работы по строительству моста начались в 2020 году в рамках комплексной реконструкции участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского узла. В рамках проекта на протяжении всего участка укладываются вторые пути с целью повышения пропускной и провозной способности в направлении портов Азово-Черноморского бассейна.

Строящийся мост протяженностью 155 метров расположен в Светлоярском районе Волгоградской области, на 31 км перегона Инга – Канальная. В настоящее время возводятся его опоры, производится сборка пролетного строения длиной 88 метров. Завершить строительство планируется в 2021 году.

Отмечается, что введение в эксплуатацию железнодорожного моста через Волго-Донской канал позволит повысить скорость движения грузовых поездов по перегону Инга – Канальная до 90 км/ч. Кроме того, по новому инженерному сооружению можно будет пропускать поезда повышенного веса и длины.



