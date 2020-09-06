По новому мосту через Волго-Донской канал к морю пойдут поезда

Общество 06.09.2020 12:12
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06.09.2020 12:12
В Светлоярском районе Волгоградской области помимо нового моста для пропуска автомобильного транспорта возводят и однопутный железнодорожный мост. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, делается это в целях повышения пропускной способности участка станция имени Максима Горького – Канальная. Работы по строительству моста начались в 2020 году в рамках комплексной реконструкции участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского узла. В рамках проекта на протяжении всего участка укладываются вторые пути с целью повышения пропускной и провозной способности в направлении портов Азово-Черноморского бассейна.
Строящийся мост протяженностью 155 метров расположен в Светлоярском районе Волгоградской области, на 31 км перегона Инга – Канальная. В настоящее время возводятся его опоры, производится сборка пролетного строения длиной 88 метров. Завершить строительство планируется в 2021 году.
Отмечается, что введение в эксплуатацию железнодорожного моста через Волго-Донской канал позволит повысить скорость движения грузовых поездов по перегону Инга – Канальная до 90 км/ч. Кроме того, по новому инженерному сооружению можно будет пропускать поезда повышенного веса и длины.
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