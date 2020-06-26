Общество

В Волгограде федеральные чиновники увидели с вертолета проекты мечты

Общество 26.06.2020 16:51
0
26.06.2020 16:51


Сегодня помощник Президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Росавтодора Андрей Костюк, начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин с борта вертолета осмотрели в Волгоградской области территории, где планируется или уже реализуются крупные инфраструктурные проекты.
Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, федеральные чиновники посмотрели место в Волго-Ахтубинской пойме, где пройдет третий пусковой комплекс моста через Волгу, а также оценили масштаб строительных работ по возведению обхода поселка Горьковского, реконструкции трасс Р-22 "Каспий" и А-260 "Волгоград – Каменск-Шахтинский". 

Федеральные чиновники отметили, что самый сложный объект обхода Волгограда - это мост через Волго-Донской судоходный канал. "Это серьезнейший объект, остальные участки обхода проще с точки зрения технологии, они меньше проходят через населенные пункты, меньше пересекаются с газовыми сетями", - пояснил министр транспорта РФ.

Сегодня на площадке будущего моста через ВДСК возведены уже 12 опор на правом берегу канала, на левой стороне началась установка трех опор, также забивают пробные сваи для устройства фундамента. Кроме того, продолжается формирование насыпи основного хода дороги — на участок уже завезено 650 тысяч кубометров грунта. Всего специалисты установят 27 опор моста по обеим сторонам канала, после чего начнется надвижка пролетов перехода. Параллельно со строительством первой части обхода ведется проектирование второго и третьего этапов, которое должно завершиться в 2020 году.
В рамках рабочей поездки участники совещания также рассмотрели вопросы развития речных транспортных путей и создания необходимой инфраструктуры для продления рокадной дороги в Волгограде. Они также отдали дань памяти защитникам Сталинграда, возложив цветы к плавучему памятнику речникам на Волге. Игорь Левитин отметил, что большая честь побывать в городе-герое Волгограде в дни торжеств, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Антисептики, дезинфицирующие средства
Общество
26.06.2020 17:18
Общество 26.06.2020 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2020 16:01
Общество 26.06.2020 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2020 15:26
Общество 26.06.2020 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2020 14:07
Общество 26.06.2020 14:07
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2020 13:57
Общество 26.06.2020 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2020 11:56
Общество 26.06.2020 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2020 11:08
Общество 26.06.2020 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2020 10:26
Общество 26.06.2020 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2020 09:49
Общество 26.06.2020 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2020 09:47
Общество 26.06.2020 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2020 19:29
Общество 25.06.2020 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2020 16:46
Общество 25.06.2020 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2020 14:44
Общество 25.06.2020 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2020 14:23
Общество 25.06.2020 14:23
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2020 14:00
Общество 25.06.2020 14:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:18
Скандальная гостиница в центре Волгограда подает признаки жизниСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде федеральные чиновники увидели с вертолета проекты мечтыСмотреть фотографии
16:49
Жителя Волгоградской области пронзило насквозь веткой дереваСмотреть фотографии
16:09
Спикер Волгоградской облдумы хочет жить по-московскому времениСмотреть фотографии
16:01
Больному малышу в Волгоградской области по решению суда купили лекарство за 40 млн рублейСмотреть фотографии
15:26
Коронавирус из Волгограда «переезжает» в районыСмотреть фотографии
14:07
Отметили эффектно: министр транспорта РФ открыл под Волгоградом мост-долгостройСмотреть фотографии
13:57
210 тысяч жителей Волгоградской области уже проголосовали по поправкам в КонституциюСмотреть фотографии
13:16
Волгоградец украл у приятеля грузовик, чтобы продать по частямСмотреть фотографии
12:25
Четверо приятелей неудачно откупились после драки около бистро в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:56
В Волгоградской области коронавирус «замкнуло» на магической цифреСмотреть фотографии
11:45
Сады Придонья продолжают техническое перевооружение на предприятииСмотреть фотографии
11:22
Дело об экологической катастрофе в пруду дошло до суда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде трудинспекция оценила законность участия педагогов в субботникахСмотреть фотографииCмотреть видео
10:57
Водитель сбил двух девушек-подростков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:35
Под Волгоградом трактор чудом не вспахал три десятка боеприпасов времен войныСмотреть фотографии
10:26
Банк «Открытие»: корпоративное кредитование в России растет максимальными темпами за два года, несмотря на коронавирусСмотреть фотографии
10:26
Роспотребнадзор разрешил волгоградцам загорать без масокСмотреть фотографии
09:47
Здание администрации Волгоградской области обработают от грызуновСмотреть фотографии
19:29
В Волгограде министр транспорта России откроет вторую очередь моста через ВолгуСмотреть фотографии
17:31
Жителя Москвы осудили в Волгограде за инсценировку разбойного нападенияСмотреть фотографии
17:18
В Волгограде дело о продаже победы на торгах дошло до судаСмотреть фотографии
17:03
Под Волгоградом арестовали водителя, покалечившего сына в пьяной гонкеСмотреть фотографии
16:46
Под Волгоградом разводчики рыбы массово воровали электроэнергиюСмотреть фотографии
15:11
Tele2 запускает тариф для геймеровСмотреть фотографии
15:03
В Волгограде остановят наземную часть «Скоростного трамвая» и пустят 100 новых троллейбусовСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
Новой жертвой коронавируса в Волгоградской области стала пенсионеркаСмотреть фотографии
14:27
Мотив, сообщник и воспаленные мозги: силовики раскрыли подробности дела об убийстве студента в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
Госучреждение Волгоградской области заказало «Волонтеров Конституции»Смотреть фотографии
14:00
В сквере у собора Александра Невского в Волгограде возводят трехъярусный амфитеатрСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 