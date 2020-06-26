В Волгограде федеральные чиновники увидели с вертолета проекты мечты





Сегодня помощник Президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Росавтодора Андрей Костюк, начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин с борта вертолета осмотрели в Волгоградской области территории, где планируется или уже реализуются крупные инфраструктурные проекты.

Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, федеральные чиновники посмотрели место в Волго-Ахтубинской пойме, где пройдет третий пусковой комплекс моста через Волгу, а также оценили масштаб строительных работ по возведению обхода поселка Горьковского, реконструкции трасс Р-22 "Каспий" и А-260 "Волгоград – Каменск-Шахтинский".





Федеральные чиновники отметили, что самый сложный объект обхода Волгограда - это мост через Волго-Донской судоходный канал. "Это серьезнейший объект, остальные участки обхода проще с точки зрения технологии, они меньше проходят через населенные пункты, меньше пересекаются с газовыми сетями", - пояснил министр транспорта РФ.





Сегодня на площадке будущего моста через ВДСК возведены уже 12 опор на правом берегу канала, на левой стороне началась установка трех опор, также забивают пробные сваи для устройства фундамента. Кроме того, продолжается формирование насыпи основного хода дороги — на участок уже завезено 650 тысяч кубометров грунта. Всего специалисты установят 27 опор моста по обеим сторонам канала, после чего начнется надвижка пролетов перехода. Параллельно со строительством первой части обхода ведется проектирование второго и третьего этапов, которое должно завершиться в 2020 году.

В рамках рабочей поездки участники совещания также рассмотрели вопросы развития речных транспортных путей и создания необходимой инфраструктуры для продления рокадной дороги в Волгограде. Они также отдали дань памяти защитникам Сталинграда, возложив цветы к плавучему памятнику речникам на Волге. Игорь Левитин отметил, что большая честь побывать в городе-герое Волгограде в дни торжеств, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



