



Волгоградская область сейчас как никогда нацелена на усиление экспортных возможностей. Для этого нужны речные портовые комплексы. Как пояснил ИА «Высота 102» председатель комиссии региональной думы по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Олег Савченко считает, о развитии экспорта думать нужно и важно, особенно с учетом того качественного и богатого урожая, которого ежегодно добиваются местные сельхозпроизводители. Прежде всего, речь идет о зерне.

«Волгоградская область много лет является логистическим узлом федерального значения. Именно отсюда, из наших портов, отечественная сельскохозяйственная продукция отправляется странам-импортерам. Но вначале необходимо иметь возможность формировать партии, обеспечивать необходимые условия хранения, перевалки, погрузки товара. Инвестиции в развитие речных портовых комплексов – условие, которое губернатор Андрей Бочаров считает ключевым в развитии экспортной составляющей. И с этим не поспоришь», - говорит Олег Савченко.

«Я приветствую усилия руководства Волгоградской области, чтобы на нашей территории, на территории Волгограда инвестировались средства в переработку, инвестировались средства в новые хабы, логистические центры, которые позволили бы нам получать максимальную прибыль из того, что дают своими руками, своими знаниями и умениями нам сегодня люди, которые работают на земле, на селе», говорит Олег Савченко.

По оценке экспертов, перевалка грузов в морских портах страны уже к 2025 году должна превысить миллиард тонн. Если Волгоградская область сможет привлечь инвесторов и создать на своей территории современные портовые речные комплексы для отправки продукции за рубеж, она станет частью мощной системы.

«Если у нас будет здесь такая кооперация, будут формироваться основные финансовые потоки, а товар будет вывозиться на экспорт, это уже валютная составляющая будет. Это как раз для производителя тот самый момент, когда они снимают и убирают риски, связанные с конъюнктурой рынка, с колебаниями цен внутри России и на внешних рынках», - Олег Савченко уверен, что именно сейчас наступает время для роста возможностей экспорта Волгоградской области.