Расследования 25.08.2020 12:44
0
25.08.2020 12:44
Центральный районный суд Волгограда снова рассмотрит дело пластического хирурга Марсело Нтире, осужденного за смерть пациентки. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, сегодня апелляционным определением Волгоградского областного суда было принято решение отменить приговор пластическому хирургу в части разрешения гражданского иска. Получается, что Центральный районный суд теперь уже в порядке гражданского судопроизводства рассмотрит финансовые претензии родственников погибшей девушки к Марсело Нтире.
Напомним, в ноябре 2016 года во время операции по коррекции подбородка, которую проводил главврач клиники "Изабелла" Марсело Нтире, умерла 23-летняя Мария Делюкина. После введения анестетиков у пациентки началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь, но девушка скончалась до приезда "неотложки". Летом 2018 года Центральным районным судом Волгограда Нтире был приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. По решению суда пластический хирург также должен был выплатить родственникам миллион рублей, тогда как они заявляли претензий почти на 3,5 миллиона.
Летом 2019 года было принято решение переквалифицировать действия пластического хирурга с части 2 ст.238 УК РФ на часть 1 этой же статьи, назначить наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей и тут же освободить Марсело Нтире от назначенного штрафа в связи с истечением срока давности преступления. В гражданском иске родственникам погибшей девушки тогда вообще было отказано. Суд установил, что определенные нарушения в клинике имелись, но смерть пациентки с этими нарушениями не связана.
Теперь финансовый вопрос в этом деле Центральный районный суд Волгограда изучит заново.
Реклама
Сыну убитого в Волгограде авторитетного бизнесмена Брудного не стали менять приговор25.08.2020 11:07
Расследования 25.08.2020 11:07
Избил и задушил: подруга пропавшей в Волгоградской области девушки-подростка указала на убийцу24.08.2020 13:57
Расследования 24.08.2020 13:57
Поджигатель дома губернатора Волгоградской области осужден на долгие годы строгого режима24.08.2020 13:40
Расследования 24.08.2020 13:40
Хотел научиться водить: следователи установили обстоятельства гибели двух подростков в Волгоградской области23.08.2020 15:47
Расследования 23.08.2020 15:47
В Волгограде конспирация не помогла фальшивомонетчику21.08.2020 12:51
Расследования 21.08.2020 12:51
Вагоноремонтное депо в Волгограде закрыли после жуткого взрыва20.08.2020 21:02
Расследования 20.08.2020 21:02
В Волгоградской области разыскивают пропавшую без вести девушку-подростка20.08.2020 17:43
Расследования 20.08.2020 17:43
Волгоградца заманили в мифический бизнес по производству медицинских масок20.08.2020 12:06
Расследования 20.08.2020 12:06
Волгоградский адвокат осужден за попытку выманить у клиента 26 млн рублей20.08.2020 11:20
Расследования 20.08.2020 11:20
Стала известна причина массового ДТП в Волгограде с участием грузовика из Астрахани20.08.2020 11:03
Расследования 20.08.2020 11:03
Разыскиваемый Интерполом участник «топливной» группировки задержан в Волгоградской области19.08.2020 16:25
Расследования 19.08.2020 16:25
В Волгоградской области массово откроются детские сады19.08.2020 14:51
Расследования 19.08.2020 14:51
«Отблагодарил за доброту»: убийце двух стариков из Волгоградской области дали 20 лет18.08.2020 15:16
Расследования 18.08.2020 15:16
Огонь пошел с полей: задержаны виновники крупного пожара под Волгоградом18.08.2020 10:48
Расследования 18.08.2020 10:48
Волгоградский предприниматель потребовал от полиции сигарет17.08.2020 15:38
Расследования 17.08.2020 15:38
Реклама