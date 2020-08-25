



Центральный районный суд Волгограда снова рассмотрит дело пластического хирурга Марсело Нтире, осужденного за смерть пациентки. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, сегодня апелляционным определением Волгоградского областного суда было принято решение отменить приговор пластическому хирургу в части разрешения гражданского иска. Получается, что Центральный районный суд теперь уже в порядке гражданского судопроизводства рассмотрит финансовые претензии родственников погибшей девушки к Марсело Нтире.

Напомним, в ноябре 2016 года во время операции по коррекции подбородка, которую проводил главврач клиники "Изабелла" Марсело Нтире, умерла 23-летняя Мария Делюкина. После введения анестетиков у пациентки началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь, но девушка скончалась до приезда "неотложки". Летом 2018 года Центральным районным судом Волгограда Нтире был приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. По решению суда пластический хирург также должен был выплатить родственникам миллион рублей, тогда как они заявляли претензий почти на 3,5 миллиона.

Летом 2019 года было принято решение переквалифицировать действия пластического хирурга с части 2 ст.238 УК РФ на часть 1 этой же статьи, назначить наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей и тут же освободить Марсело Нтире от назначенного штрафа в связи с истечением срока давности преступления. В гражданском иске родственникам погибшей девушки тогда вообще было отказано. Суд установил, что определенные нарушения в клинике имелись, но смерть пациентки с этими нарушениями не связана.

Теперь финансовый вопрос в этом деле Центральный районный суд Волгограда изучит заново.



