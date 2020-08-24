В Волгоградской области – новый рекорд по заболевшим коронавирусом





За минувшие сутки в Волгоградской области зафиксировано 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ. Это – новый рекорд августа по данному показателю, который побил субботние показатели. Тогда, напомним, в регионе прибавилось еще 109 заболевших COVID-19. В региональном штабе объяснили резкий рост количества заболевших вспышкой заболевания в Калачевском психоневрологическом интернате.

Также за минувшие сутки стало известно об еще одной смерти от коронавируса. Всего уже 85 жителей Волгоградской области значатся в печальном списке жертв инфекции



