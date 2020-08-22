Пьяная дама врезалась на авто в административное здание в Волгоградской области





Иномарка в Волгоградской области врезалась в административное здание, пострадала 36-летняя женщина-водитель. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла рано утром в Жирновске напротив дома №54 по улице Ломоносова.

По предварительным данным, водитель, находясь в алкогольном опьянении, не выбрала безопасную скорость при движении, не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие - вход в административное здание. В результате ее госпитализировали в больницу с различными травмами.



