Бешеная лисица укусила жительницу Волгоградской области

Общество 21.08.2020 16:12
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21.08.2020 16:12
В Новоаннинске Волгоградской области бешеная лисица укусила девушку. Как рассказали ИА «Высота 102» в районной станции по борьбе с болезнями животных, дикое животное забежало в подворье, где накинулось на собаку и укусило местную жительницу. «Девушка получила необходимую медицинскую помощь, собаку поместили на карантин, есть опасение, что лиса была бешеной. В случае падежа животного труп будет сожжен», - рассказали здесь. В связи с инцидентом в городском поселении проходят все необходимые в таких случаях ветеринарно-санитарные мероприятия. В случае подтверждения диагноза все животные на территории эпизоотического очага будут привиты от бешенства, соответствующая разъяснительная работа проходит среди населения. Приказ об утверждении плана мероприятий по ликвидации бешенства на территории городского поселения подписан в комитете ветеринарии Волгоградской области.
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