Небезразличные люди: питомцы приюта «Любимки» получили помощь

Общество 18.08.2020 15:18
0
18.08.2020 15:18
Волонтеры Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ совместно с партнерами с других организаций Волгограда помогли приюту «Любимки». Акция прошла в рамках деятельности национального совета по корпоративному волонтерству.
Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе завода, для четвероногих друзей волонтеры подготовили множество приятных сюрпризов. Так, русаловцы собрали для них несколько мешков с хорошим кормом, кто-то из заводчан принес мясо и субпродукты, очень нужные для «престарелых» собак. Работники дирекции электролизного производства сделали для животных красивые и просторные будки.
«Я была рада узнать, что у нас на предприятии работают небезразличные люди, которые передали для питомцев приюта много нужных и полезных вещей», – отметила волонтер ВгАЗа Алиса Григорян.
Всего добровольцы привезли больше полутонны сухого корма, полтора десятка крупных банок консервов, шесть будок, ковры, одеяла, различные крупы и несколько упаковок лекарств для животных.
В приюте «Любимки» нет клеток и «строго режима». Животные могут свободно перемещаться по территории приюта. Если кто-то из них устал, может выбрать себе свободную будку и поспать. Миски с едой у них полные, собаки выглядят довольными и счастливыми. Сегодня здесь обитают 64 лохматых «постояльца».
«Возможно кто-то из наших животных никогда не найдет свою семью, поэтому нам хотелось здесь сделать для них домашнюю обстановку», – говорит руководитель приюта Анастасия Левина.
По словам Анастасии Левиной, любая помощь для приюта всегда существенна. Важно, чтобы люди знали, что собаки живые, что они не вещи, и у каждого из них есть душа.
Реклама
Отмена общих линеек и контроль отпускников: в Волгоградской области «закручивают гайки» из-за коронавируса18.08.2020 20:53
Общество 18.08.2020 20:53
Под Волгоградом нашли взорванный советский танк18.08.2020 17:15
Общество 18.08.2020 17:15
Пострадавший от взрыва на заправке в Волгограде сотрудник МЧС умер в ожоговом центре18.08.2020 16:59
Общество 18.08.2020 16:59
В Садах Придонья побывали чемпионы мира ММА18.08.2020 15:45
Общество 18.08.2020 15:45
Еще один молодой мужчина из Волгоградской области не поборол коронавирус18.08.2020 13:00
Общество 18.08.2020 13:00
Уже 80: в Волгоградской области жертв коронавируса стало больше18.08.2020 11:49
Общество 18.08.2020 11:49
В Волгограде приступают к освоению первого миллиарда на реконструкцию скоростного трамвая18.08.2020 11:16
Общество 18.08.2020 11:16
Лучшая профориентация – у «ЕвроХим-ВолгаКалия»18.08.2020 11:13
Общество 18.08.2020 11:13
«Вообще чокнулись?»: волгоградский «Ротор» изменил правила продажи билетов на свои матчи18.08.2020 09:55
Общество 18.08.2020 09:55
Министр РФ пообещал школьникам очную учебу17.08.2020 17:55
Общество 17.08.2020 17:55
В Волгоградскую область снова стали привозить коронавирус из Москвы17.08.2020 17:29
Общество 17.08.2020 17:29
Фонтан «Искусство» в центре Волгограда меняет собственника17.08.2020 17:16
Общество 17.08.2020 17:16
Осенняя напасть: волгоградские медики предрекли опасную дружбу вирусов17.08.2020 15:05
Общество 17.08.2020 15:05
Сквер около собора Александра Невского в Волгограде нарекли собственным именем17.08.2020 14:49
Общество 17.08.2020 14:49
Коронавирус без передышки поражает жителей Волгоградской области17.08.2020 11:52
Общество 17.08.2020 11:52
Реклама