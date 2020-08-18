Общество

Небезразличные люди: питомцы приюта «Любимки» получили помощь

Общество 18.08.2020 15:18
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18.08.2020 15:18


Волонтеры Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ совместно с партнерами с других организаций Волгограда помогли приюту «Любимки». Акция прошла в рамках деятельности национального совета по корпоративному волонтерству.
Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе завода, для четвероногих друзей волонтеры подготовили множество приятных сюрпризов. Так, русаловцы собрали для них несколько мешков с хорошим кормом, кто-то из заводчан принес мясо и субпродукты, очень нужные для «престарелых» собак. Работники дирекции электролизного производства сделали для животных красивые и просторные будки.
«Я была рада узнать, что у нас на предприятии работают небезразличные люди, которые передали для питомцев приюта много нужных и полезных вещей», – отметила волонтер ВгАЗа Алиса Григорян.

Всего добровольцы привезли больше полутонны сухого корма, полтора десятка крупных банок консервов, шесть будок, ковры, одеяла, различные крупы и несколько упаковок лекарств для животных.
В приюте «Любимки» нет клеток и «строго режима». Животные могут свободно перемещаться по территории приюта. Если кто-то из них устал, может выбрать себе свободную будку и поспать. Миски с едой у них полные, собаки выглядят довольными и счастливыми. Сегодня здесь обитают 64 лохматых «постояльца».
«Возможно кто-то из наших животных никогда не найдет свою семью, поэтому нам хотелось здесь сделать для них домашнюю обстановку», – говорит руководитель приюта Анастасия Левина.
По словам Анастасии Левиной, любая помощь для приюта всегда существенна. Важно, чтобы люди знали, что собаки живые, что они не вещи, и у каждого из них есть душа.

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