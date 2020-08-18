



В Волгограде объявлен аукцион на реконструкцию путевого хозяйства и контактной сети линии скоростного трамвая в границах улицы Землянского – площадь Дзержинского. Как сообщает ИА «Высота 102», заказчиком проведения грандиозных работ выступило МУП «Метроэлектротранс», которое собирается потратить на эти цели около 1,3 миллиарда рублей. Финансироваться реконструкция наземной части скоростного трамвая будет в три этапа – в 2020 году на эти цели выделят 300 миллионов рублей, в 2021 году – 200 миллионов, столько же – в 2022 году. Поэтапная реализация проекта рассчитана до 2024 года.

Проект реконструкции предусматривает практически новое строительство свыше 20 км одиночного пути, отказ от шпал в классическом понимании и модернизацию контактной сети.

В частности, предстоит обновление всей рельсошпальной решетки по технологии бесшовного соединения, что позволит увеличить скорость движения электротранспорта и сделать его ход более плавным. Новое трамвайное полотно обеспечит работу на линии СТ уже имеющихся у города составов, а также даст возможность закупать в дальнейшем самые современные трамвайные поезда. Предусмотрена и модернизация всех расположенных на наземном участке линий переездов, свыше 21 км контактной сети, остановочных пунктов, а также проведение реконструкции системы водоотведения, в том числе насосного оборудования в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе. Кроме того, для комфорта жителей близлежащих домов, запланировано обустройство шумозащитного покрытия путей.

Дальнейшие перспективные планы развития городского электротранспорта предусматривают реконструкцию подземных станций скоростного трамвая, в том числе полную замену эскалаторов, строительство двух новых веток – скоростного трамвая до Спартановки и обычного – в продолжении путей по улице Электролесовской вдоль новой дороги вплоть до границы с Кировским районом, а также приобретение порядка 70 новых односекционных вагонов для использования на наземных линиях трамвая.

Ранее, напомним, в администрации города уже озвучивали планы по реконструкции наземной части скоростного трамвая. Реализовать поставленные задачи муниципалитет сможет благодаря вхождению в пятилетний федеральный проект развития транспортной схемы российских городов. Всего город-герой планирует вложить за этот срок в развитие транспортной схемы Волгограда 42 млрд рублей.







