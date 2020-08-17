Общество 17.08.2020 15:05
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17.08.2020 15:05
Волгоградские медики опасаются, что вторая волна распространения коронависной инфекции, которую ожидают осенью, будет смешанной. Как сообщает ИА «Высота 102», главный врач ГУЗ КП №28 Елена Титова сегодня на брифинге отметила, что сезонные вирусы вполне могут сочетаться с COVID -19. В этой связи врачи рекомендуют заранее привиться от гриппа, а не менее через 28 дней сделать прививку от коронавируса. О том, что в регион должна поступить партия вакцины от новой инфекции, также прозвучало на брифинге.
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