



Вопиющий случай произошел накануне в Центральном районе Волгограда. Как рассказала ИА «Высота 102» дочь ветерана Великой Отечественной войны, 94-летнего Василия Петровича (семья попросила не указывать фамилию мужчины – прим. ред. ИА «Высота 102») на Центральной набережной его покусали бродячие собаки.

«Вчера утром папа, как обычно, вышел погулять на набережную. Он ходит с трудом, опирается на трость. И тут его окружила стая собак, их было примерно штук шесть, - рассказывает Татьяна Васильевна. – Они вели себя агрессивно, взяли папу в кольцо и пытались напасть. Так как ему стоять тяжело без поддержки, он даже не мог отогнать их своей тростью. Прохожих, кого можно было позвать на помощь, вблизи не оказалось. В районе церкви около ресторана «Маяк» папа увидел молодую пару, которая сидела на лавочке. Еле-еле он дошел до них. Парень попытался отогнать собак, некоторые отбежали. А двум удалось пролезть под лавочкой и все-таки укусить отца. У него были специальные эластичные чулки на ногах, брюки, но собаки все равно прокусили ему ногу в двух местах».

Парень с девушкой помогли Василию Петровичу дойти до дома. Там уже вызвали скорую помощь, которая отвезла ветерана в травмпункт.

«Папа испытал сильный стресс. Кроме того, места прокусов опухли, там вскочили шишки. Ему сделали первые уколы, всего их будет шесть. Я не понимаю, мы что, ремонтировали Центральную набережную, чтобы отдать ее диким собакам? А ведь здесь гуляют и дети! Я недавно была по делам в районе речпорта, так мимо меня прошествовала стая бродячих огромных псов. Я заметила только двух с чипами в ушах. Выглядели они устрашающе, так что мне пришлось даже спрятаться. Я не знаю, кто придумал чипировать собак и отпускать их на волю. Мой папа выжил на войне, а около своего дома, в центре Волгограда на него спокойно нападают дикие собаки!», - возмущается Татьяна Васильевна.

Напомним, согласно внесенным изменениям в законодательство, бродячих собак запрещено умерщвлять. Бездомышей должны отлавливать, стерилизовать, прививать, а затем возвращать в привычную среду обитания, то есть на улицы, откуда их и забрали. В 2020 году департаменту городского хозяйства администрации Волгограда на финансирование расходов по отлову и содержанию животных без владельцев были выделены бюджетные ассигнования в размере более 10 миллионов рублей. Однако этой суммы явно не хватает для решения проблемы бродячих животных. В связи с этим прокуратура Волгограда внесла представление в адрес городских властей.

Но пока горожане вынуждены сами обороняться от стай диких собак. Особенно остро эта проблема стоит на окраинах города, где волгоградцы, например, провожая детей в школы или детские сады, собираются в группы и вооружаются подручными средствами, чтобы в случае опасности дать отпор агрессивным псам.



