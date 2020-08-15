«Перемен требуют наши сердца»: волгоградцы в Санкт-Петербурге вспоминают Виктора Цоя









«Каждая его песня – это рассказ, это история, и мы узнавали себя в этих словах, он пел про страну и про каждого из нас. И через тридцать лет ничего не изменилось. Неслучайно все то, что говорил нам Цой, близко и мне, и моему уже взрослому сыну», - говорит жительница Волгограда Елена.



Сегодня тысячи людей в течение дня приходили во двор на улице Блохина на Петроградской стороне, где была котельная, в которой Виктор Цой работал кочегаром. Это люди самых разных возрастов - и немолодые, и родители с грудничками в колясках. На стенах – цитаты из его песен и автографы жителей разных городов городов, среди которых есть и рукописные признания от волгоградцев. Здесь не только жители Санкт-Петербурга, но и приезжие. Собравшиеся поют песни Цоя. Его знаменитый хит «Перемен требуют наши сердца» звучит неоднократно.



Напомним, тридцать лет назад лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в аварии, разбившись на своей машине. Он ушел на пике славы, оставшись навечно молодым, сказав многое, но не успев допеть, наверное, крайне важные для нас сегодня слова.

Жители Волгограда присоединились сегодня к акции в память о легендарном лидере группе «Кино» Викторе Цое. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, они специально приехали в северную столицу, чтобы вновь удостовериться, что «Цой жив». Как живы сегодня его песни, которые знали наизусть миллионы россиян в непростое для страны время.