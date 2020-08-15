«Перемен требуют наши сердца»: волгоградцы в Санкт-Петербурге вспоминают Виктора Цоя

Сегодня тысячи людей в течение дня приходили во двор на улице Блохина на Петроградской стороне, где была котельная, в которой Виктор Цой работал кочегаром. Это люди самых разных возрастов - и немолодые, и родители с грудничками в колясках. На стенах – цитаты из его песен и автографы жителей разных городов городов, среди которых есть и рукописные признания от волгоградцев. Здесь не только жители Санкт-Петербурга, но и приезжие. Собравшиеся поют песни Цоя. Его знаменитый хит «Перемен требуют наши сердца» звучит неоднократно.
Общество 15.08.2020 18:08
0
15.08.2020 18:08
Сегодня тысячи людей в течение дня приходили во двор на улице Блохина на Петроградской стороне, где была котельная, в которой Виктор Цой работал кочегаром. Это люди самых разных возрастов - и немолодые, и родители с грудничками в колясках. На стенах – цитаты из его песен и автографы жителей разных городов городов, среди которых есть и рукописные признания от волгоградцев. Здесь не только жители Санкт-Петербурга, но и приезжие. Собравшиеся поют песни Цоя. Его знаменитый хит «Перемен требуют наши сердца» звучит неоднократно.
Жители Волгограда присоединились сегодня к акции в память о легендарном лидере группе «Кино» Викторе Цое. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, они специально приехали в северную столицу, чтобы вновь удостовериться, что «Цой жив». Как живы сегодня его песни, которые знали наизусть миллионы россиян в непростое для страны время.
«Каждая его песня – это рассказ, это история, и мы узнавали себя в этих словах, он пел про страну и про каждого из нас. И через тридцать лет ничего не изменилось. Неслучайно все то, что говорил нам Цой, близко и мне, и моему уже взрослому сыну», - говорит жительница Волгограда Елена.
Сегодня тысячи людей в течение дня приходили во двор на улице Блохина на Петроградской стороне, где была котельная, в которой Виктор Цой работал кочегаром. Это люди самых разных возрастов - и немолодые, и родители с грудничками в колясках. На стенах – цитаты из его песен и автографы жителей разных городов городов, среди которых есть и рукописные признания от волгоградцев. Здесь не только жители Санкт-Петербурга, но и приезжие. Собравшиеся поют песни Цоя. Его знаменитый хит «Перемен требуют наши сердца» звучит неоднократно.
Напомним, тридцать лет назад лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в аварии, разбившись на своей машине. Он ушел на пике славы, оставшись навечно молодым, сказав многое, но не успев допеть, наверное, крайне важные для нас сегодня слова.
Реклама
Волгоградский «Ротор» набрал первые очки в премьер-лиге15.08.2020 18:37
Общество 15.08.2020 18:37
В Волгоградской области прощаются с умершим от коронавируса главой Камышинского района15.08.2020 12:27
Общество 15.08.2020 12:27
Волгоградский «Ротор» пополнился еще одним легионером15.08.2020 12:06
Общество 15.08.2020 12:06
В Центральном районе Волгограда стартует ремонт популярной дороги15.08.2020 08:58
Общество 15.08.2020 08:58
Семью экс-депутата Волгоградской гордумы заставят расплатиться за снос незаконного магазина14.08.2020 17:14
Общество 14.08.2020 17:14
Чиновник администрации Волгограда оштрафован за непрозрачные действия на сайте госзакупок14.08.2020 09:50
Общество 14.08.2020 09:50
Волгоградский "Ротор" оштрафовали после игры с "Зенитом"14.08.2020 09:42
Общество 14.08.2020 09:42
В Волгограде трамвай №3 вернулся на маршрут14.08.2020 09:13
Общество 14.08.2020 09:13
Поедят арбузов: стал известен маршрут экспедиции журналистов НТВ в Волгоградской области14.08.2020 08:49
Общество 14.08.2020 08:49
В Волгограде рассыпающуюся гордость 80-х предлагают охранять13.08.2020 20:21
Общество 13.08.2020 20:21
Пограничники в Волгоградской области раскрыли детали проведенной спецоперации13.08.2020 16:38
Общество 13.08.2020 16:38
Волгоградские депутаты ратуют за увеличение возраста молодежи до 35 лет13.08.2020 16:10
Общество 13.08.2020 16:10
В Волгограде под присмотром автоматчиков сносят незаконный магазин экс-депутата13.08.2020 13:30
Общество 13.08.2020 13:30
Коронавирус ни при чем? В Волгоградской области разобрали причины смерти больных с COVID-1913.08.2020 12:48
Общество 13.08.2020 12:48
Владыка Феодор возглавил престольные торжества в храме Иоанна Воина в Садах Придонья13.08.2020 12:22
Общество 13.08.2020 12:22
Реклама