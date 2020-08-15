Волгоградский «Ротор» набрал первые очки в премьер-лиге

Общество 15.08.2020 18:37
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15.08.2020 18:37
Сегодня волгоградский «Ротор» вничью сыграл с московским «Динамо». Как сообщает ИА «Высота 102», матч состоялся сегодня в столице в рамках второго тура первенства РПЛ. Первый тайм прошел при небольшом преимуществе хозяев поля. Хотя футболисты «Ротора» оказали достойное сопротивление и в начале игры даже владели инициативой, создав единственный опасный момент.
Второй тайм прошел при явном преимуществе московского клуба. "Ротор" ответил несколькими контратаками, но они не увенчались успехом. Отметим, что вратарь "Ротора" Александр Довбня неоднократно спасал команду от пропущенных мячей.
Таким образом, "Ротор" заработал первые очки в премьер-лиге.
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