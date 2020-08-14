Общество 14.08.2020 09:50
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14.08.2020 09:50
За нарушение сроков размещения информации об исполнении муниципальных контрактов при расселении аварийного жилья чиновник администрации Волгограда привлечен к административной ответственности. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в декабре 2019 года комитетом жилищной и социальной политики администрации Волгограда заключен ряд муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для обеспечения переселения граждан из аварийного жилья в г. Волгограде в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В ходе исполнения обязательств по контрактам сторонами составлялись и подписывались акты приема жилых помещений, которые подлежали размещению в единой информационной системе в течение пяти рабочих дней. Однако в отношении 27 жилых помещений соответствующая информация была размещена несвоевременно. В надзорном органе посчитали, что это снижает прозрачность деятельности муниципального заказчика и не обеспечивает защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
В связи с этим прокуратурой Волгограда в отношении консультанта отдела обеспечения деятельности комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ (несвоевременное представление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, сведений или документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов). Постановлением комитета финансов Волгоградской области на должностное лицо наложен административный штраф в размере 20 тыс. рублей.
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