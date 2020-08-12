Экономика

Клиенты ВТБ совершили более 5 млн переводов через СБП

Экономика 12.08.2020 13:51
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12.08.2020 13:51


С начала года клиенты ВТБ провели более 5 млн исходящих переводов в рамках Системы быстрых платежей. Активный рост пришелся на летние месяцы. Только в июле число переводов превысило 1,7 млн операций, показав рост на 69% к июню, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Объем исходящих переводов за июнь увеличился на 62% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив 12 млрд рублей. Количество и оборот по входящим операциям выросло на треть по сравнению с июнем.
Всего за семь месяцев клиенты ВТБ совершили более 7,9 млн переводов в СБП. Объем таких операций превысил 64 млрд рублей. С начала года число пользователей СБП в банке выросло более чем в два раза, превысив 850 тысяч человек. Средний чек входящих переводов в июле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, составив 8,5 тыс. рублей, исходящих – снизился на 4%, до 7,5 тыс. рублей.
«В ВТБ доля безналичных операций через СБП поступательно растет. С начала года число и объем операций в банке вырос более чем в 3,5 раза. Сегодня СБП является удобным и надежным способом перечисления денег из одного банка в другой, поэтому уверен, что его востребованность со стороны клиентов будет только возрастать. Очевидно, что сервису еще потребуется время для развития и популяризации среди пользователей. По нашим оценкам, чтобы потеснить переводы с карты на карту сервису понадобится не менее трех лет», - отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.
 

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