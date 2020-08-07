В Волгограде полиция передумала наказывать журналиста за явку на митинг

Общество 07.08.2020 12:35
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07.08.2020 12:35
У полиции больше нет претензий к журналисту Татьяне Филимоновой, которая присутствовала на несанкционированной акции. Как стало известно ИА «Высота 102», привлекать к ответственности корреспондента издания «Кавказский узел» не будут. Эти сведения подтверждает в своем телеграм-канале и председатель регионального правления Союза журналистов России Вячеслав Черепахин. «Опрошена в качестве свидетеля», - написал общественник.
Несанкционированная акция в поддержку жителей Хабаровска прошла в Волгограде на Аллее Героев 1 августа. На мероприятии присутствовали несколько журналистов, включая Татьяну Филимонову. Редакционные удостоверения у представителей СМИ дежурившие сотрудники правопорядка не проверяли. 4 августа домой к Татьяне Филимоновой пришли полицейские, которые сообщили о возбуждении в отношении нее дела по ст.20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
Ранее в ГУ МВД по Волгоградской области напоминали местным СМИ о том, что в соответствии с ФЗ-54 о собраниях, митингах, демонстрациях, корреспонденты на подобных мероприятиях должны иметь опознавательные знаки - редакционные бейджи или жилеты с символикой издания.
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