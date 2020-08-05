Общество

«Это действительно комплексная застройка»: министр РФ оценил перспективы микрорайона Долина

Общество 05.08.2020 19:41
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05.08.2020 19:41


Преимущества комплексной жилой застройки, которая реализуется в микрорайоне Долина в Советском районе, оценил сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев во время рабочего визита в Волгоград.
Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», руководитель федерального ведомства и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров побывали в самом развивающемся и активно застраивающемся микрорайоне Волгограда, который в скором времени может претендовать на уникальный статус «города в городе», заняв грандиозную площадь размером в 440 гектаров.
Для посещения этого жилого комплекса был еще серьезный повод. В микрорайоне Долина построены первые дома по эскроу счетам, квартиры в которых начали передавать дольщикам. Именно такая схема строительства, когда застройщик ведет строительство полностью на свои средства, а деньги граждан поступают на счет компании только после сдачи дома, дает уверенность будущим новоселам не попасть в армию обманутых дольщиков и гарантирует им получение жилья.  Всего в микрорайоне Долина строят 44 дома по эскроу счетам, которые будут вводиться в эксплуатацию в течение 2020-2021 годов.
Микрорайон Долина – это долгосрочный и перспективный проект развития жилищного строительства в Волгоградской области. В последние годы именно комплексное освоение территорий под жилищную застройку, включающее в себя обеспечение инженерными коммуникациями и социальными объектами, является приоритетом в этой сфере и активно поддерживается федеральным центром в рамках федеральной целевой программы «Жилище». Новоселы, помимо современных квартир, получают необходимую инфраструктуру для комфортной жизни в шаговой доступности от своих домов.

В микрорайоне Долина приступили к строительству «города моей мечты» еще в 2015 году и планируют за ближайшие двадцать лет сделать счастливыми десятки тысяч волгоградцев, которые выберут здесь квартиры.
Всего планируется к 2035 году сдать около 1,3 миллиона тысяч квадратных метров жилья, а также параллельно открыть новые учреждения здравоохранения, образования и торговые объекты.
Здесь уже построены новая школа на 1 тысячу мест, два детских сада, строится третий, здесь появились сетевые магазины и началось строительство парковой зона почти на 4 гектарах.
В конце 2020 года в Долине приступят к возведению футбольной школы имени Л. В. Слуцкого – мечты для многих мальчишек, грезящих о большом спорте, и торгово-развлекательного центра. Но это только начало.

Во второй очереди строительства, помимо жилых домов, будут построены взрослая и детская поликлиники, еще два детских сада и еще одна школа. Неслучайно министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев остался доволен увиденным.
«Это действительно комплексная застройка в классическом понимании. Присутствует социальная инфраструктура и сервисы, решены транспортные вопросы, идет строительство общественных пространств — это очень важно, потому что люди покупают не просто квадратные метры, а среду, в которой они хотят жить.
Вся градостроительная политика Волгоградской области таким образом и ведется. Применяются интересные подходы и современные технологии. Эти площадки имеют возможности и для дальнейшего развития. Мы с губернатором как раз обсуждали предметно вопрос поддержки комплексной застройки с помощью государственных программ с точки зрения развития коммунальной инфраструктуры», — подчеркнул Владимир Якушев.
«Поддержка, направленная со стороны министерства строительства и ЖКХ РФ, — огромная и переоценить ее сложно. Благодаря конструктивной совместной работе нам удается решать ряд сложнейших задач, — сделал акцент Андрей Бочаров. — Мы выполняем договоренности и думаем о будущем, выстраивая дальнейшую концепцию развития жилищного строительства Волгоградской области».

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