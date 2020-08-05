В офисах Сбербанка в Волгоградской области абитуриенты подали более 180 заявок на поступление в разные вузы страны
Общество 05.08.2020 15:19 Новости компаний
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05.08.2020 15:19 Новости компаний
С момента старта совместного проекта Волгоградского отделения Сбербанка и Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС абитуриенты региона оформили уже более 180 заявок на поступление в разные вузы страны в офисах Сбербанка. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.
В банке напоминают, что с 13 июля получить консультационную и техническую поддержку абитуриенты могут в офисах Сбербанка, как в городе Волгограде, так и в крупных районных центрах области: Волжский, Камышин, Михайловка, Фролово, Котово, Калач-на-Дону, Урюпинск.
Сотрудники Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС оказывают помощь в заполнении и отправке документов в любой понравившийся вуз не только Волгоградской области, но и всей страны.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Для нас было важно поддержать молодежь региона, сделав процесс поступления для них более простым и легким и уже сейчас мы видим живой отклик среди абитуриентов. Ежедневно в консультационные точки, расположенные в офисах Сбербанка, приходят молодые люди, для которых вовремя оказанная консультация и поддержка помогут сделать один из первых важных жизненных шагов».
Андрей Осипов, директор Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС: «Проект «Время поступать правильно» получил одобрение как среди абитуриентов и их родителей – сообщения с благодарностью за предоставленную возможность подачи документов приходят в адрес Института ежедневно, – так и в головном кампусе РАНХиГС. Инициатива пользуется поддержкой не только на региональном, но и на федеральном уровнях. Оперативность. Удобство. Сэкономленное время и грамотные консультации специалистов приемной комиссии. Все это уже дал проект абитуриентам. Социальный проект Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС и Сбербанка послужил хорошим примером успешного взаимодействия партнеров».
Проект продолжит работу на территории Волгоградской области до 14 августа 2020 года. Абитуриенты могут бесплатно обратиться к специалистам института за консультационной помощью по вопросам поступления. Каждая точка в офисах Сбербанка оснащена необходимым оборудованием для подготовки и отправки пакета документов для поступления: компьютер с доступом к сети Интернет, сканер, принтер.
График работы в офисах банка индивидуален для каждой точки присутствия специалиста института, уточнить его можно на сайте регионального вуза.
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