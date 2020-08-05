В Волгограде двое наркосбытчиков погорели на выкапывании ямок

Происшествия 05.08.2020 10:25
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05.08.2020 10:25
Поведение двоих мужчин, которые занимались выкапыванием ямок на одной из улиц в Тракторозаводском районе Волгограда, показалось полицейским подозрительным. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, сотрудники ППС, патрулирующие территорию, приняли решение провести личный досмотр молодых людей. В результате у них был обнаружены несколько свертков с веществом, предположительно наркотического содержания, приготовленные для закладки в тайники. Информация была передана сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков.
В результате проведенного обыска по месту съемного жилья подозреваемых в Дзержинском районе оперативники обнаружили и изъяли более 200 граммов приготовленного и частично расфасованного синтетического наркотика, предназначенного для дальнейшего сбыта. Как определили эксперты-криминалисты, им являлся диацетилморфин (героин) и 6-моноацетилморфин. Веса изъятого хватило бы для приготовления свыше 1000 разовых доз.
Задержанные сознались в содеянном. Установлено, что двое уроженцев Таджикистана, 19 и 29 лет, выполняли функции расфасовщиков и закладчиков наркотических средств через интернет-магазин для последующего их сбыта бесконтактным способом на территории Тракторозаводского и Советского районов Волгограда. Следствие будет ходатайствовать об их заключении под стражу.
За покушение на сбыт наркотическим средств задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.
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