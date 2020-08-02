В глубинке Волгоградской области открыли необычный памятник ВДВ





В станице Преображенской Киквидзенского района Волгоградской области появился необычный памятный знак – раскрывшийся парашют с самолетами. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации района. Открытие знака было приурочено ко дню ВДВ, который отмечается сегодня. На памятнике также выбиты известные всем слова «Никто кроме нас».

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало об открытии Аллеи славы ВДВ в парке имени Гагарина в Волгограде. Сегодня в регионе, как и во всей стране, улицы заполонили десантники в голубых беретах, которые отмечают свой праздник.

Фото "Нива-Киквидзе".