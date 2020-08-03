



Волгоградская гордума взыскала с ТСЖ «Квартал №6» около 110 тысяч рублей в качестве ущерба, причиненного в результате затопления подвала. Как сообщает ИА «Высота 102», иск гордумы удовлетворил арбитражный суд Волгоградской области. Инцидент произошел 27 января этого года, когда прорвало трубу в подвале в доме №10 по проспекту Ленина, где у городского представительного органа находился склад с подарками для награждения. В результате затопления канализационными водами испортилось шесть вентиляторов, более тысячи папок для благодарственных писем и одна мультиварка. В ТСЖ утверждали, что их вины в случившемся не было. Однако доказательств своей правоты не привели. В результате иск был удовлетворен в полном объеме. Однако товарищество собственников жилья обжаловали решение в Двенадцатом апелляционном суде. Пока жалоба не рассмотрена.



