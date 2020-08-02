Общество

Известные волгоградские семьи принимают участие в городской спортивно-развлекательной онлайн спартакиаде “Школа и семья - мама, папа, я!”

Общество 02.08.2020 09:06
0
02.08.2020 09:06


Более ста волгоградцев претендуют на лидерство в  городской спортивно-развлекательной онлайн спартакиаде “Школа и семья - мама, папа, я!”, которую проводит межрегиональная общественная ассоциация “Профессионалы социального питания”  совместно с партнером, компанией “Виво маркет”. Участники разрабатывают креативные сценарии, записывают трогательные семейные видео. Победитель первого тура будет определен 4 августа. 
Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы спартакиады, в акции принимают участие все желающие семьи с детьми. Одна из участников - семья Жанны и Сергея Клюс - известного в Волгограде шоумена, организатора праздничных событий высокого уровня. В семье трое детишек - Ульяна, 9 лет, Алисия, 6 лет и Руслан, 4 года. Ульяна Клюс учится в гимназии №17 Ворошиловского района Волгограда. А с 1 сентября в эту же школу отправится и 6-летняя Алисия. Как нам рассказала мама Жанна, семья любит принимать участие в различных конкурсах, потому как идей у них хоть отбавляй. А онлайн формат спартакиады только привлекает. “ У нашей семьи был солидный опыт онлайн челленджа. Мы транслировали в соцсети, как проводим время на карантине. В середине марта мы с супругом отдыхали в Тайланде, а когда вернулись домой, здесь уже свирепствовал коронавирус. И нам пришлось самоизолироваться, причем, по всем правилам. В течение двух недель мы не выходили из дома, даже, чтобы гулять с собакой.  Благо, наш той-пудель от этого особо не пострадал. Все продукты нам доставляли, мусор помогали выносить. Две недели мы вели трансляции из нашей квартиры. И, что отрадно, эти две недели показали, что мы отлично ладим друг с другом. Умеем интересно и с пользой проводить время вместе. Зарядка, общие игры, обеды и ужины - за эти две недели мы стали еще дружнее”, - рассказала Жанна Клюс. 
«Мы желаем всем участникам спартакиады ярких впечатлений и побед. Присоединиться еще не поздно. Все условия участия в группе Вконтакте https://vk.com/pspion. На каждом этапе состязаний разыгрываются интересные призы.  Например, сейчас можно выиграть профессиональную уличную фотосессию от известного волгоградского фото и видеографа Алексея Копаева», -отмечают организаторы онлайн спартакиады. 
Для того, чтобы принять участие в отборе, нужно записать короткое видео до 5 минут с рассказом о своей семье. Все участники отборочного тура получают по ящику соков от партнера спартакиады - компании “Сады Придонья”. 
Готовые работы принимаются по адресу электронной почты spartakiada2020@pspion.ru. Не забывайте оставлять свои контактные данные. Голосование будет проходить в группе Вконтакте  https://vk.com/pspion. Лидер будет определяться простым большинством голосов. 
Приняв участие в первом туре, можно продолжать проявлять активность в конкурсах еженедельно и претендовать на другие призы, в том числе подарочные сертификаты в магазины “Спортмастер”, “Читай город”, модные гаджеты, кухонные принадлежности, спортивный инвентарь.
Все задания спартакиады публикуются в этой группе https://vk.com/pspion. 
Чтобы не пропустить задание, надо подписаться на рассылку https://vk.com/app5748831_-134912786. Так можно получать актуальную информацию в личные сообщения.
Напомним, акцию поддержала российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, многократная чемпионка мира, Европы и России Татьяна Лебедева. Спортсменка планирует принять участие в онлайн мероприятиях спартакиады, а также в награждении победителей, которое, если позволит эпидситуация, состоится в Волгограде в День города.
Фото из  группы https://vk.com/pspion

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 14% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Общество
03.08.2020 16:40
Общество 03.08.2020 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2020 14:37
Общество 03.08.2020 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2020 14:14
Общество 03.08.2020 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2020 10:55
Общество 03.08.2020 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2020 10:21
Общество 03.08.2020 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2020 09:32
Общество 03.08.2020 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2020 20:47
Общество 02.08.2020 20:47
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2020 14:53
Общество 02.08.2020 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2020 14:39
Общество 02.08.2020 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2020 13:17
Общество 02.08.2020 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2020 12:03
Общество 02.08.2020 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2020 11:42
Общество 02.08.2020 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2020 10:48
Общество 02.08.2020 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2020 10:11
Общество 02.08.2020 10:11
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2020 18:14
Общество 01.08.2020 18:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:44
«Александр Суворов» прервал круиз до Волгограда из-за коронавирусаСмотреть фотографии
19:22
Банк «Открытие» получил международную награду Visa за бизнес-картыСмотреть фотографии
19:22
В Волжском бывший заключенный снова сядет за взятку начальнику колонииСмотреть фотографии
18:49
Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку по ставке от 2,7% годовыхСмотреть фотографии
17:13
В Волгограде потушили пожар на нефтебазе (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Рассадка в шахматном порядке и билеты от 200 рублей: в волгоградском «Роторе» определились с ценами и болельщикамиСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде в спешащую скорую влетела легковушка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:03
«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус»Смотреть фотографии
15:38
В Волгоградской области за кражу пестицидов осудили двоих рецидивистовСмотреть фотографии
14:55
Медики оценили шансы волгоградцев с ковидной пневмонией на нормальную жизньСмотреть фотографии
14:50
Их везут из дома: молодые волгоградцы с COVID-19 стали попадать в реанимациюСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
Волгоградские коммунальщики ищут арбузные корки под землейСмотреть фотографии
14:14
В облкомздраве назвали количество погибших в пандемию волгоградских медиковСмотреть фотографии
14:07
В ЦРБ Жирновского района Волгоградской области – новый главврачСмотреть фотографии
13:26
Волгоградцы привозят с морских курортов домой COVID-19Смотреть фотографии
12:40
Семь лет – это мало: в Волгограде ужесточили приговор молодому наркодилеруСмотреть фотографии
12:23
На довыборах волгоградская коммунистка обогнала по доходам высокопоставленного единороссаСмотреть фотографии
12:07
В Волгоградской области от коронавируса никто не выздоровелСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде нашли пропавшую больше месяца назад девушку-подросткаСмотреть фотографии
11:05
Волгоградку оставили без денег и белок-летягСмотреть фотографии
10:55
От Счастья до Мира: волгоградцы предложили варианты названий для сквера у собора Александра НевскогоСмотреть фотографии
10:21
В Волгоградской области подсчитали умерших в расцвете лет жителейСмотреть фотографии
09:32
Волгоградская гордума взыскала ущерб за утонувшие в канализации подаркиСмотреть фотографии
09:19
На трассе под Волгоградом иномарка задавила пешехода и опрокинуласьСмотреть фотографии
20:47
Под Волгоградом на ремонт среднеахтубинской трассы подбросили 100 млн рублейСмотреть фотографии
19:00
В Волгоградской области чиновники потерпели поражение в войне с 93-летней ветераномСмотреть фотографии
16:25
Опубликованы сведения о доходах семьи губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:26
Погибли четверо взрослых, ребенок в тяжелом состоянии: страшное ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:53
Волгоградский «Ротор» сыграл всухую с московским ЦСКАСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде внедорожник на скорости влетел внутрь киоска «Союзпечать» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 