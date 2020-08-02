Известные волгоградские семьи принимают участие в городской спортивно-развлекательной онлайн спартакиаде “Школа и семья - мама, папа, я!”





Более ста волгоградцев претендуют на лидерство в городской спортивно-развлекательной онлайн спартакиаде “Школа и семья - мама, папа, я!”, которую проводит межрегиональная общественная ассоциация “Профессионалы социального питания” совместно с партнером, компанией “Виво маркет”. Участники разрабатывают креативные сценарии, записывают трогательные семейные видео. Победитель первого тура будет определен 4 августа.

Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы спартакиады, в акции принимают участие все желающие семьи с детьми. Одна из участников - семья Жанны и Сергея Клюс - известного в Волгограде шоумена, организатора праздничных событий высокого уровня. В семье трое детишек - Ульяна, 9 лет, Алисия, 6 лет и Руслан, 4 года. Ульяна Клюс учится в гимназии №17 Ворошиловского района Волгограда. А с 1 сентября в эту же школу отправится и 6-летняя Алисия. Как нам рассказала мама Жанна, семья любит принимать участие в различных конкурсах, потому как идей у них хоть отбавляй. А онлайн формат спартакиады только привлекает. “ У нашей семьи был солидный опыт онлайн челленджа. Мы транслировали в соцсети, как проводим время на карантине. В середине марта мы с супругом отдыхали в Тайланде, а когда вернулись домой, здесь уже свирепствовал коронавирус. И нам пришлось самоизолироваться, причем, по всем правилам. В течение двух недель мы не выходили из дома, даже, чтобы гулять с собакой. Благо, наш той-пудель от этого особо не пострадал. Все продукты нам доставляли, мусор помогали выносить. Две недели мы вели трансляции из нашей квартиры. И, что отрадно, эти две недели показали, что мы отлично ладим друг с другом. Умеем интересно и с пользой проводить время вместе. Зарядка, общие игры, обеды и ужины - за эти две недели мы стали еще дружнее”, - рассказала Жанна Клюс.

«Мы желаем всем участникам спартакиады ярких впечатлений и побед. Присоединиться еще не поздно. Все условия участия в группе Вконтакте https://vk.com/pspion . На каждом этапе состязаний разыгрываются интересные призы. Например, сейчас можно выиграть профессиональную уличную фотосессию от известного волгоградского фото и видеографа Алексея Копаева», -отмечают организаторы онлайн спартакиады.

Для того, чтобы принять участие в отборе, нужно записать короткое видео до 5 минут с рассказом о своей семье. Все участники отборочного тура получают по ящику соков от партнера спартакиады - компании “Сады Придонья”.

Готовые работы принимаются по адресу электронной почты spartakiada2020@pspion.ru. Не забывайте оставлять свои контактные данные. Голосование будет проходить в группе Вконтакте https://vk.com/pspion. Лидер будет определяться простым большинством голосов.

Приняв участие в первом туре, можно продолжать проявлять активность в конкурсах еженедельно и претендовать на другие призы, в том числе подарочные сертификаты в магазины “Спортмастер”, “Читай город”, модные гаджеты, кухонные принадлежности, спортивный инвентарь.

Все задания спартакиады публикуются в этой группе https://vk.com/pspion.

Чтобы не пропустить задание, надо подписаться на рассылку https://vk.com/app5748831_-134912786. Так можно получать актуальную информацию в личные сообщения.

Напомним, акцию поддержала российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, многократная чемпионка мира, Европы и России Татьяна Лебедева. Спортсменка планирует принять участие в онлайн мероприятиях спартакиады, а также в награждении победителей, которое, если позволит эпидситуация, состоится в Волгограде в День города.

Фото из группы https://vk.com/pspion