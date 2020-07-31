Общество

У новой жертвы коронавируса в Волгоградской области был сахарный диабет

Общество 31.07.2020 16:40
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31.07.2020 16:40


Новой жертвой коронавируса в Волгоградской области стала 72-летняя жительница Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, где сегодня заявили об очередном  летальном исходе, за медпомощью она обратилась спустя четыре дня после ухудшения самочувствия и была госпитализирована в клиническую больницу №4, где у нее диагностировали COVID-19  и двустороннюю пневмонию. У пенсионерки также были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. 
Всего, напомним, в регионе от коронавируса скончались 62 человека. 

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