Министр культуры России прилетела в Волгоград ради НЭТа





В ходе рабочей поездки в Волгоград министр культуры РФ Ольга Любимова вникла в планы по кардинальному переоснащению и реконструкции НЭТа. Поэтапный план модернизации знаковой для жителей культурной площадки рассчитан до 2023 года, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.

После совместного с губернатором Андреем Бочаровым осмотра здания НЭта Ольга Любимова заявила, что поддерживает включение театра в масштабный проект комплексного благоустройства. До конца 2021 года планируется укрепить фундамент, заменить наружные сети, привести в порядок кровлю и фасад театра, а также благоустроить прилегающую территорию. До 2023 года будут проведены все работы внутри здания.





Построенное в 1915 году здание было незначительно разрушено в период Сталинградской битвы. После открытия театра в августе 1952 года, масштабная реконструкция не проводилась.











