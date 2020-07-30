Телеком 30.07.2020 15:45
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30.07.2020 15:45
«Ростелеком» с начала 2020 года в рамках собственной инвестиционной программы построил оптическую инфраструктуру для более чем 21 тысячи жилых объектов в Волгоградской области. Общая протяженность новых оптических линий связи национального цифрового провайдера в районных центрах Михайловского, Дубовского, Иловлинского, Урюпинского и Новоаннинского районов области превысила 400 км, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Всего на сегодняшний день около 500 тысяч домовладений региона получили возможность пользоваться цифровыми телеком-услугами по технологии GPON, а общая протяженность оптики «Ростелекома» в регионе составила более 11,5 тысяч км.
«Мы в уверенном темпе продолжаем работу по развитию оптической инфраструктуры в удаленных населенных пунктах области и расширяем зону охвата цифровыми сервисами жителей сельской местности. Это позволит еще большему числу волгоградцев, проживающих в частном секторе, в полном объеме получать современные телеком-услуги, соответствующие самым высоким стандартам. Уверен, что благодаря нашему интернету и сервисам для многих откроются новые перспективы и возможности, станут удобнее процессы обеспечения жизнедеятельности, обучения и взаимодействия с органами власти. Создавая цифровые технологии будущего, мы уже сегодня стремимся привнести их в реальную жизнь не только городов, но и сел», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Технология GPON дает возможность одновременного подключения нескольких цифровых услуг по одной оптоволоконной линии, проведенной к домовладению абонента, а также позволяет увеличивать пропускную способность канала и наращивать скорость передачи данных без потери качества и повышения энергозатрат, в зависимости от потребностей клиента и нагрузки на сеть.
«Мы очень ждали этого момента, когда сможем подключить быстрый интернет. А вместе с ним благодаря “Ростелекому” в наш дом пришло цифровое телевидение с разнообразием каналов и дистанционнное видеонаблюдение. Все это было крайне важным: с нами живет пожилая мама, и теперь мы можем относительно спокойно отлучиться из дома, включив ей любимые фильмы. При этом мы продолжаем за ней присматривать с помощью видеокамеры. Да и самим приятно вечером устроить домашний кинотеатр или поговорить с сыном по скайпу», – поделился Сергей Смыслов, житель Михайловки.
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному номеру 88001000800 и на сайте компании.
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