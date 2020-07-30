В Волгоградской области повышается плата за муниципальное жилье

Общество 30.07.2020 08:37
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30.07.2020 08:37
Очередное повышение стоимости платы за жилье в государственном и муниципальном жилищном фонде региона зафиксировано Волгоградстатом. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, только за последнюю неделю рост стоимости этой коммунальной услуги составил 0,42% и достиг 26,02 рубля за квадратный метр. Напомним, стоимость проживания в муниципальных квартирах медленно, но верно стала повышаться с начала июля.
При этом в Волгограде стоимость платы за жилье в неприватизированном жилье остается прежней и составляет 26,33 рубля за кв.м.
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