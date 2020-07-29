Телеком 29.07.2020 15:17
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29.07.2020 15:17
«Ростелеком-ЦОД» приступил к строительству дата-центра в Москве с максимальным уровнем надежности (Tier IV). Новый дата-центр появится на юго-востоке Москвы по адресу: Остаповский проезд, д. 22, стр. 4. Площадка общей площадью 10 150 м² вместит 2 000 стоек по 5 кВт каждая. Общая мощность дата-центра составит 17 мВт, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Проектирование и строительство нового дата-центра ведется по стандартам международного института Uptime Institute. В проекте заложен максимально возможный уровень надежностии безопасности дата-центра—Tier IV. Четвертый уровень надежности означает, что все элементы систем и каналы распределения не только зарезервированы, но и защищены от физического разрушения: расположены в отдельных помещениях или проходят разными путями в защищенных коробах. Дата-центр такого уровня гарантирует бесперебойное электроснабжение и непрерывное охлаждение ИТ-оборудования при любом отказе систем дата-центра.
«Ростелеком-ЦОД» планируют сертифицировать дата-центр на соответствие требованиям стандарта Tier IV по трем направлениям Uptime Institute: проектная документация (Design), готовый объект (Facility) и эксплуатация (Operational Sustainability). На сегодняшний день в России нет дата-центров, которые бы подтвердили уровень Tier IV по всем трем направлениям сертификации.
«Строительство нового дата-центра ведет объединенная команда “Ростелеком-ЦОД” и Data Line, которая присоединилась к нам в начале этого года. Мы планируем использовать опыт коллег в прохождении сертификации по стандарту Uptime Institute и совместно внедрять наши лучшие практики по созданию отказоустойчивой инфраструктуры и грамотному управлению дата-центром», — сказал вице-президент «Ростелеком» Павел Каплунов.
Дата-центр будет вводиться в эксплуатацию поэтапно: первые 500 стойко-мест запустят во второй половине 2021 года. Выход на полную мощность намечен на середину 2022 года.
В 2020 году «Ростелеком-ЦОД» планирует запустить в эксплуатацию два дата-центра в Москве на 1 050 стоек, а также несколько площадок в регионах: в Санкт-Петербурге на 800 стоек и ЦОД в Новосибирске на 300 стоек.
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