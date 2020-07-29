Антимонопольщики поймали автосалон Волгограда на подлой лжи

Общество 29.07.2020 11:44
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29.07.2020 11:44
Лживая информация о заманчивых ценах на машины в автосалоне «Лазурит» стала предметом разбирательства в Волгоградском УФАС. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, клиентам предлагали купить «Ravon Gentra» в кредит по ставке от 4,5% без первого взноса за 380 тысяч рублей. «Скидка 189 тысяч рублей + КАСКО в подарок!», - с такими броскими заголовками в интернете мелькала контекстная реклама салона, расположенного на шоссе Авиаторов,8А.
В автоцентре одного из потенциальных покупателей огорчили тем, что такой иномарки в наличии нет. Вдобавок при расчете менеджером стоимости автомобиля в кредит цена возросла до 700 тысяч рублей. Неправдивые данные размещались и на сайте фирмы - в частности, логотипы 18 банков-партнеров компании. Как выяснили антимонопольщики, по факту только два кредитных учреждения имели договоры с «Лазуритом», остальные не имели с данной организацией ничего общего. Более того, «Ravon Gentra» в данном автосалоне с с момента его открытия в ноябре 2019 года ни разу не был продан.
Рекламу автоцентра УФАС признало ненадлежащей. ООО «Лазурит» и ООО «Яндекс» выдано предписание о прекращении нарушения.
В антимонопольном органе отметили, что за последний год это уже третье рекламное дело, в котором волгоградские автосалоны уличаются в недостоверной интернет-рекламе. Ранее, нарушителями становились салоны «Волга» (ул. Авторемонтная, 17) и «Волга-град» (ул. Неждановой, 6А).
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