В Волгоградской области еще две пенсионерки не выжили после COVID-19





Две новые жертвы коронавируса, о которых стало известно за минувшие сутки – немолодые женщины из Волгограда и Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, одна из умерших – 70-летняя жительница областного центра. Почувствовав первые признаки недомогания, за медпомощью она обратилась спустя 4 дня и была госпитализирована в больницу №16. У пенсионерки диагностировали CODID-19 c двусторонней пневмонией. У погибшей были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Второй жертвой коронавируса стала 64-летняя жительница Мизайловки. За помощью она обратилась спустя 6 дней после появления первых признаков болезни. Женщина умерла в Михайловской ЦРБ. Она страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, у нее был сахарный диабет.

Всего в регионе от коронавируса погиб уже 61 человек.



