Общество 27.07.2020 10:59
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27.07.2020 10:59
В Волгограде стартовало голосование по выбору имени для сквера у храма Александра Невского. Предложения принимаются на сайте администрации города до 9 августа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в рамках второго этапа наиболее популярные варианты вынесут на общегородское голосование. Название, за которое отдаст свои голоса большинство горожан, будет присвоено обновленной зоне отдыха.
Сегодня на прилегающей к строящемуся собору территории строители завершают монтаж парковой мебели и устройство амфитеатра. В текущем году в рамках федерального проекта обновят пешеходные дорожки вдоль улицы Мира, прилегающие к скверу и церкви.
Для участия в голосовании нужно пройти по прямой ссылке или кликнуть на специальный баннер, размещенный на сайте администрации Волгограда.
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