В Волгоградской области дрогнули цены на макарошки





Снижение цен на макаронные изделия зафиксировал Волгоградстат по итогам последнего мониторинга. Как сообщает ИА «Высота 102», так, понизилась стоимость вермишели на 2,4% (51,46 рублей за кг), макаронных изделий высшего сорта на 1% (69,31 рубля за кг). Интересно, что в ноябре 2019 года стоимость макарошек была гораздо ниже - 63,58 рубля за килограмм.

Но больше всего подешевели овощи. Например, снижение цен на картофель составило почти 10% (29,3 рубля за кг), на лук – почти 7% (22,93 рубля за кг), на огурцы свежие – 9,5% (57,06 рубля за кг), на помидоры – 8% (70,26 рубля за кг).



