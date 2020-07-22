Средняя стоимость купленных в Волгоградской области смартфонов выросла на 21%

Телеком 22.07.2020 12:14
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22.07.2020 12:14
В период с апреля по июнь в регионе чаще всего покупали смартфоны среднего ценового сегмента – более 80% устройств дешевле 17 тысяч рублей. Самые бюджетные модели куплены в Михайловке, где средняя стоимость составила 13,3 тыс. рублей. Самые, условно, дорогие – в Волжском за 20,8 тыс. рублей. Волгоград оказался в середняках с ценником в 16,3 тыс. руб.
Сэкономленные на отдыхе деньги волгоградцы тратили в том числе на покупку новых гаджетов, которые заменяют оффлайн-досуг и позволяют с комфортом пользоваться цифровыми развлечениями, такими как Youtube, онлайн-игры, социальные сети и мессенджеры. При этом, выбор делался в пользу доступных устройств, которые можно купить за собственные средства без длительных накоплений и кредитов. По оценке аналитиков МТС, сообщала ИА «Высота 102» пресс-служба компании, в первом полугодии количество выданных кредитов на смартфоны снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Предпочтения по брендам у волгоградцев остаются стабильными: в первой тройке Samsung, Huaweiи Xiaomi. В пятерку самых продаваемых смартфонов попали следующие модели:
– Samsung A105;
– Huawei Honor 8A;
– Samsung A515;
– Xiomi Redmi 7A;
– Huawei Honor 10.
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